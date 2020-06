Il 'professore', il 'gigante' e 'D'Artagnan': sgominate bande di narcos, 25 in manette

'Professore', 'DArtagnan', 'Mulo, 'Kojak' e 'Gigante'. Sono i nomi con cui si facevano chiamare i capi dei gruppi di narcotrafficanti sgominati dai carabinieri di Legnano, che nell'ambito dell'operazione battezzata 'Boxes' hanno arrestato 25 persone e sequestrato 400mila euro e quindici chili di cocaina purissima, che stava per essere immessa sul 'mercato'.

I gruppi criminali

Le indagini nella notte tra il 6 ed il 7 maggio avevano portato all'arresto di 15 persone a ella denuncia di altre tre. I militari avevano individuato i luoghi e i momenti in cui avvenivano le cessioni di stupefacenti, nonché i ruoli delle varie compagnie criminali. Ingenti le somme di denaro sequestrate: 105mila al gruppo facente capo al 'Gigante', il cittadino albanese residente nel Novarese, 120mila al 'Mulo', trafficante che operava a Turbigo, 60mila euro al 'Professore', 46enne del Varesotto, e altri 105mila euro al gruppo che faceva capo a 'Kojak', 33enne legnanese.

Le cassette di sicurezza

L'indagine è poi proseguita concentrandosi sui patrimoni accumulati dai boss delle bande criminali. Durante questa fase sono state individuate e perquisite tre cassette di sicurezza che il gruppo criminale di Kojak teneva in due diverse banche, una di Legnano e l'altra di Somma Lombarda (Va), tutte intestate al 57enne di Sassari, detto 'D’Artagnan', il padre di 'Kojak'. In una di queste venivano scoperti altri 212mila euro in contanti, 40 mazzette singole da 5mila euro e un’ultima da 12mila euro. Quando i carabinieri hanno aperto la cassetta di sicurezza in cui erano nascosti il 57enne noto come 'D’Artagnan' ha affermato che si trattava dei "risparmi di una vita".