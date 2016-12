Natale: medici salvano bimbo nato prematuro di soli 750 grammi

Ora sta bene, ma soltanto grazie ad una delicata operazione chirurgica che gli ha salvato la vita. Stiamo parlando di un neonato di dieci giorni, nato prematuro il 17 dicembre (alla 25esima settimana), che pesa appena 750 grammi.

Il piccolo presentava una perforazione intestinale che i medici dell'ospedale in cui è stato messo alla luce hanno scoperto il 24 dicembre, disponendo l'immediato trasferimento alla Mangiagalli dove Ernesto Leva, direttore di chirurgia pediatrica, è intervenuto con una operazione di circa due ore nella notte di Natale.

I medici sono assolutamente fiduciosi, adesso, per la salute del neonato: rimarrà per qualche tempo in ospedale, almeno finché non peserà un chilo e 800 grammi, poi potrà avere una vita del tutto normale.