'Ndrangheta, a Buccinasco il prefetto fa chiudere un distributore di benzina

Un benzinaio di Buccinasco, G.G., si è visto notificare dai carabinieri di Corsico una interdittiva antimafia emessa dal prefetto di Milano. I sigilli al distributore, in via dei Mille, sono stati apposti dalla polizia locale. Il provvedimento deriva da numerose indagini che hanno permesso di accertare possibili rischi, circostanziati, di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata negli indirizzi gestionali della ditta di cui l'uomo è titolare.

E non solo: vi sarebbero concreti collegamenti con elementi investigativi emersi nel corso di operazioni “nord-sud” e “infinito”, riguardanti le locali di ‘ndrangheta operanti nell’hinterland milanese. In particolare, un membro della famiglia Zappia è tra coloro che gestiscono l'attività, e la stessa famiglia avrebbe acquistato la stazione di carburante nel 1985 dopo una serie di atti intimidatori ai danni del precedente titolare, cosa scritta nelle carte del processo "nord-sud".

Il sindaco: "Non facciamo sconti"

"Come già avvenuto per altre attività della zona, non appena ricevuta la comunicazione firmata dal prefetto, con la nostra polizia locale e il servizio alle imprese abbiamo provveduto alla chiusura immediata dell’attività, a tutela della legalità. A Buccinasco non si fanno sconti, le regole vanno rispettate e il territorio tutelato: conosciamo la nostra storia e sappiamo bene che il pericolo di infiltrazioni mafiose nelle attività commerciali e imprenditoriali è reale", ha commentato il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti.