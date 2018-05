Evasione fiscale e 'ndrangheta: bar di Milano sequestrato dalla Dda

Un bar di via Pirelli a Milano è stato sequestrato nell'ambito di una inchiesta su un giro di false fatture per evadere il fisco e successivi investimenti. Si sospetta un legame con la 'ndrangheta: tra gli arrestati anche un uomo già condannato per questo reato.

L'inchiesta è stata coordinata da Alessandra Dolci e Bruna Albertini della Direzione distrettuale antimafia milanese e condotta dalla guardia di finanza. Le persone arrestate sono, in tutto, otto, di cui due ai domiciliari e sei in carcere, con l'accusa di associazione per delinquere su reati tributari aggravati dall'agevolazione mafiosa. Il profitto, secondo gli inquirenti, è di oltre otto milioni e mezzo di euro.

Denaro che sarebbe stato investito a Milano e in Romania da esponenti della 'ndrangheta: tra questi Bruno Crea, cognato di Natale Alvaro, presunto capo della 'ndrina di Sinopoli San Procopio. Tra i sequestri anche quello di un bar nel Centro Direzionale milanese. Infine sarebbe stato "bloccato" dall'indagine un investimento in corso per una attività di smaltimento rifiuti a Lazzate, in Brianza.