Apre i battenti a Milano Mr. Nice, il negozio di J-Ax dove trovare la "marijuana legale"

Una folla di fan ha preso d'assalto nel primo giorno di apertura il punto vendita "Mr. Nice" in via Bertini 1 a Milano sabato pomeriggio. Nel negozio, a fare da commessi d'eccezione e ad accogliere i primi clienti, c'erano J-Ax, Grido e Takagi, che hanno scommesso in questa nuova avventura imprenditoriale, aprendo quello che lo stesso Ax ha definito sui social il negozio dove trovare "la marijuana legale più buona di tutte".

Nel punto vendita il rapper venderà "Maria Salvador", una varietà della cannabis legale grazie ai valori di THC contenuti e inferiori allo 0,6 per cento. "Oggi è il giorno che aspettavo da vent'anni" ha annunciato J-Ax, presentando il progetto sui social alla vigilia dell'inaugurazione, elencando i cinque motivi che lo hanno portato a scegliere di sostenere la "marijuana legale".

"Grazie alle politiche illuminate degli ultimi vent'anni tutti i soldi che gravitano attorno alla marijuana sono finiti in mano alla criminalità organizzata. Ecco, quei soldi, per me è meglio darli ai tabaccai, ai giovani imprenditori che stanno aprendo i negozi e a chi la coltiva e la distribuisce" ha spiegato.

"Il mercato illegale della cannabis in Italia si stima tra i 4 ei 9 miliardi di euro. Con la cannabis legale quesi soldi sarebbero tassati e immessi nella società" spiegando cosi' la decisione di produrre "la marijuana legale più buona di tutte: Maria Salvador".

Il punto vendita inaugurato in via Bertini (Foto da Facebook/Mr. Nice)