Nato da un giorno e in pericolo di vita: portato in aereo da Cagliari a Milano

Nato da un giorno ed in pericolo di vita, un neonato è stato trasportato da Cagliari a Milano con un aereo dell'Aeronautica Militare per essere ricoverato al Policlinico San Donato. Il piccolo, in culla termica, è stato imbarcato all'aeroporto del capoluogo sardo insieme al padre, ad uno zio e ad una equipe medica per l'assistenza durante il volo.

E' successo alle dieci di sera del 29 agosto. La richiesta di trasporto è stata inviata dalla prefettura cagliaritana alla Sala Situazioni di Vertice del comando della squadra aerea dell'Aeronautica. Da Ciampino è partito un Falcon 900 del trentunesimo stormo alla volta di Cagliari. L'Aeronautica tiene pronti alcuni velivoli costantemente per questo genere di necessità, pronti a decollare in qualsiasi momento e in grado di operare in qualsiasi condizione meteorologica.

In particolare i velivoli sono inquadrati nel trentunesimo stormo di Ciampino, nel quattordicesimo stormo di Pratica di Mare e nella quarantaseiesima brigata aerea di Pisa.

Il volo con il neonato è atterrato a Linate poco dopo l'una di notte e il piccolo è stato trasportato a San Donato in ambulanza.