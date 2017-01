Meteo: prevista neve martedì 10 gennaio

Rischio neve, anche a Milano, per martedì 10 gennaio 2017. Oltre alle previsioni meteo è arrivato anche il bollettino dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), che parla di "codice giallo" (ordinaria criticità) per neve in quasi tutte le zone omogenee della Lombardia. Tra queste anche l'area milanese, oltre alla pianura padana in diverse province.

Attenzione, dunque, alle difficoltà nella viabilità e nei trasporti, non solo per la precipitazione nevosa ma anche per la formazione di ghiaccio nelle ore più fredde della giornata.

Secondo le previsioni meteo, nella città di Milano dovrebbe nevicare verso la serata.