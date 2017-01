32 anni fa la nevicata "del secolo" a Milano: 90 centimetri in quattro giorni

Di neve, a Milano, in pratica non ne è scesa nella serata del 12 gennaio e nella notte tra il 12 e il 13. Un nevischio molto acquoso, tanto che di fatto non è rimasto nulla per terra, solo qualche traccia su sellini di biciclette e la temporanea chiusura dell'A8. Tanto ghiaccio che ha messo in difficoltà molti milanesi, questo sì. Il cosiddetto "gelicidio", la formazione cioè di vere lastre di ghiaccio sui marciapiedi della città e della provincia, ha causato diverse cadute.

Niente a che vedere con quanto successe nel 1985. Il 13 gennaio di 32 anni fa viene ricordato, a Milano, come il giorno della "nevicata del secolo", che in realtà proseguì per diverse giornate e nottate. Identiche al 2017 le condizioni meteo: un'ondata di gelo proveniente dalla Siberia fin dai primi giorni dell'anno, a cui poi successero eventi metereologici diversi. Risultato: neve in quasi tutta Italia, perfino a Cagliari, e - nel capoluogo lombardo - 90 centimetri di neve dopo quattro giorni e tre notti di fiocchi dal cielo.

La città fu paralizzata: fu necessario l'intervento dell'esercito per liberare le strade. Il tetto del Vigorelli e quello del Palazzo dello Sport crollarono successivamente a causa dell'eccessivo accumulo di neve. Il Palazzo dello Sport non venne mai ricostruito. L'evento è considerato così eccezionale da essere definito "la nevicata del secolo" e tutti lo ricordano ancora. Più di recente, per ritrovare una nevicata somigliante per abbondanza si deve andare a fine gennaio 2006, undici anni fa, quando a Milano caddero 40-50 centimetri di neve. Ma con disagi estremamente limitati rispetto al 1985.