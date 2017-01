Milano, nevica giovedì sera? Ecco le previsioni

1 / 2

Neve a Milano, atto secondo.

Dopo i primi, timidissimi fiocchi caduti martedì in città - quando la protezione civile aveva emesso un’allerta di ordinaria criticità per “rischio neve” -, l’appuntamento con la prima vera nevicata dell’anno potrebbe essere semplicemente rimandato per il capoluogo lombardo.

La perturbazione che doveva portare la neve a Milano, infatti, non si è ancora allontanata del tutto dal Nord Italia e con un colpo di coda finale potrebbe regalare alla città meneghina una spruzzata di bianco.

I fenomeni previsti, evidentemente, non saranno “da record” - come quelli registrati negli ultimi giorni al Meridione - e i veri pericoli, più che dalla coltre di neve, potrebbero arrivare dal rischio ghiaccio a causa delle temperature sotto lo zero.

LE PREVISIONI: NEVE IN ARRIVO A MILANO?