Neve a Milano anche venerdì 2 marzo: la situazione

Come da previsioni, a Milano nevica abbondantemente venerdì 2 marzo. Dopo la "tregua" notturna e delle prime ore del mattino, i fiocchi hanno incominciato a scendere più copiosi di quanto avvenuto il giorno precedente. Cambia il paesaggio e questo scatena la fantasia e la creatività di milanesi e turisti, che non perdono l'occasione d'immortalare la città coperta da un manto bianco.

Il Comune di Milano, l'Amsa, MM e Aler hanno approntato un piano straordinario per coprire l'emergenza ma viene comunque raccomandato di non usare l'automobile privata a meno che non sia strettamente necessaria.

Intanto, però, si sono anche verificati disagi. L'A1 in particolare è chiusa da Bologna a Milano in entrambe le direzioni e si sono registrati molti disagi anche nel trasporto ferroviario: sospesa la circolazione nella direttrice Genova-Milano per il ghiaccio sulle linee di alimentazione (spiega Rfi), mentre Trenord ha garantito l'operatività dell'intera rete pur con alcuni rallentamenti nel Milanese.