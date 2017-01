Milano, niente neve: soltanto piccoli fiocchi

Doveva essere il giorno dell’allerta di “criticità ordinaria” per “rischio neve”. Doveva essere il giorno della prima nevicata su Milano. Alla fine, è stato un giorno invernale come tanti, con temperature attorno agli zero gradi e poco altro.

Non si è vista per nulla, o quasi, la neve a Milano, nonostante i bollettini meteo e la stessa protezione civile avessero designato martedì 10 gennaio come una giornata a rischio a causa delle precipitazione nevose - seppur contenute - che dovevano arrivare in città tra pomeriggio e la sera.

Qualche fiocco timido, timidissimo, si è visto per tutto il giorno - soprattutto a partire dal pomeriggio -, ma nulla che potesse far pensare a una nevicata “vera”, importante.

“Si evidenzia - si leggeva in una nota di regione Lombardia e protezione civile - che, a causa delle basse temperature previste, le problematiche principali potrebbero riguardare locali difficoltà sulla viabilità e trasporti, a causa della possibile formazione di ghiaccio nelle ore serali, notturne e del primo mattino”.

Il ghiaccio, quello sì, probabilmente ci sarà. La neve, per ora, proprio no.