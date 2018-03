Neve a Milano anche venerdì e sabato, continua l'allerta del Comune

Prosegue l'allerta neve a Milano: il Comune, Amsa, Atm, MM e Aler hanno pianificato gli interventi fino a sabato, quando le temperature dovrebbero salire e la neve diventare pioggia.

Resta attivo il Coc, il Centro operativo comunale che sta monitorando la situazione in città dove perdurano temperature molto fredde e la neve continua a scendere. Sarà così anche venerdì, in particolare tra le ore 8.00 e le ore 16.00 con una fase più acuta tra le ore 10.00 e le ore 15.00.

Il piano di intervento prevede nuove salature delle strade con i mezzi Amsa a partire dalle 2 di notte. Complessivamente, nel corso della giornata di venerdì verranno impiegati 172 automezzi e circa 600 operatori. Il servizio di salatura e sgombero della neve da strade e marciapiedi verrà effettuato anche con 360 lavoratori avventizi che affiancheranno il personale Amsa.

Per il controllo della viabilità, soprattutto nei punti sensibili, resta potenziata in città la presenza di pattuglie della Polizia Locale.

Anche Atm mantiene alto il livello di attenzione su tutti gli impianti per evitare interruzioni al servizio. Continuano le operazioni di salatura degli ingressi alle stazioni della metropolitana. Sono state inoltre programmate squadre di pronto intervento su tutta la rete.

Per quanto riguarda il cosiddetto piano freddo, restano a disposizione alcune centinaia di posti per il ricovero notturno dei senzatetto nelle 23 strutture comunali.

Si mantiene l'allerta per i custodi delle case Mm e Aler, nonché l’invito ai proprietari di immobili privati affinché provvedano come d'obbligo alla salatura delle rampe dei box e dei marciapiedi prospicienti. Sono stati inoltre avvertiti i dirigenti scolastici per la salatura delle aree di accesso alle scuole ed è stata prevista la salatura di tutte le 15 sedi dell'anagrafe comunale.

Si raccomanda di limitare, per quanto possibile, l’uso delle auto e di preferire l’utilizzo di mezzi pubblici per gli spostamenti in città.

Per emergenze è possibile contattare la centrale della Polizia locale allo 02.0208 o la centrale della Protezione civile comunale allo 02.88465000 (oppure 01 e 02 finali) attive 24 ore su 24.