Previsioni meteo, martedì nevica a Milano: allerta “criticità” della protezione civile

Neve a Milano, il momento è arrivato. Martedì 10 gennaio, infatti, anche nella città meneghina - dopo le nevicate record del sud Italia - dovrebbero arrivare i primi fiocchi bianchi dell’anno, fatta eccezione per una brevissima apparizione a dicembre nella zona dell’aeroporto di Malpensa.

In vista delle nevicate, date per certe da tutte le previsioni, la protezione civile della regione Lombardia ha già emesso un avviso di “ordinaria criticità” - livello due su quattro - per “rischio neve” su tutta la regione.

“Si evidenzia - si legge in una nota del Pirellone - che, a causa delle basse temperature previste, le problematiche principali potrebbero riguardare locali difficoltà sulla viabilità e trasporti, a causa della possibile formazione di ghiaccio nelle ore serali, notturne e del primo mattino”.

LE PREVISIONI METEO: QUANDO NEVICHERÀ A MILANO