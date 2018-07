Figlio di Simona Ventura accoltellato fuori dall'Old Fashion, operato: "Intervento riuscito"

È stato operato all'ospedale Niguarda di Milano Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura accoltellato all'alba di domenica fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano. L'intervento chirurgico è durato circa due ore durante le quali i medici hanno "ricostruito il nervo lesionato nell'arto superiore. L'operazione è perfettamente riuscita", fanno sapere dal nosocomio. "Dopo questa lunga, lunghissima giornata, posso dire che è andata bene. Stai migliorando, grazie a Dio... Sei stato coraggioso e ti voglio bene e anche di più Niccolò", ha detto la presentatrice sulle condizioni del figlio.

Nel frattempo procedono le indagini. Nel corso della notte gli agenti della questura di Milano hanno fermato i presunti aggressori: si tratta di due cittadini italiani di 24 e 29 anni e due cittadini albanesi di 23 e 29 anni, tutti sono sospettati del tentato omicidio del 19enne; per loro l'accusa è di tentato omicidio in concorso.

Secondo gli investigatori non ci sono dubbi: l'aggressione sarebbe scattata per futili motivi, ma per il momento non è ancora stato reso noto cosa abbia scatenato la loro furia. In queste ore il pm Elio Ramondini, titolare dell'indagine, sta scrivendo la richiesta di convalida del fermo. Non è ancora stata trovata identificata, invece, l'arma del delitto che potrebbe essere un coltello, un cacciavite o anche un punteruolo.

L'aggressione

Tutto è accaduto intorno alle 5.20 di domenica. All'origine dell'agguato pare ci sia un diverbio avvenuto a inizio giugno tra un amico di Niccolò Bettarini e un gruppo di ragazzi. Nel corso della serata di sabato 30 giugno, quando i giovani si sono incontrati per caso all'interno del locale, gli animi si sarebbero scaldati nuovamente, forse anche per colpa dei fumi dell'alcool. Risultato? Un amico di Bettarini Jr è stato preso a schiaffi e tutti i ragazzi sono stati allontanati dalla security del locale. Fuori dalla discoteca, vicino a un chiosco, è avvenuto "l'agguato": Bettarini, uscito in un secondo momento, sarebbe stato accoltellato quando si è avvicinato alle persone che litigavano.

Il video dell'arresto

L'Old Fashion

Adesso la discoteca rischia la sospensione della licenza: da via Fatebenefratelli fanno sapere che sono in corso "gli accertamenti di natura amministrativa per un provvedimento del questore riguardante il locale".