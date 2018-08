Muore mentre è in vacanza in Grecia: lutto per 17enne promessa del calcio

È venuto a mancare mentre si trovava in vacanza in Grecia. Il milanese capitano del Bonola Calcio, Nicolò Mancin aveva soltanto 17 anni. Lo piange la società di via Picchi, dove giocava in difesa con un ottimo mancino. Il ragazzo, venuto a mancare lo scorso 12 agosto, sarebbe diventato maggiorenne il 15 novembre.

Leader sul campo ma anche nella vita, Nicolò - scrive Sprintesport - si presentava negli spogliatoi anche due ore prima dell'inizio dell'allenamento e contagiava tutti con il suo bellissimo sorriso. I funerali si terranno nella chiesa di Santa Maria Nascente, nel quartiere Qt8, dove il ragazzo risiedeva, alle 14.45 del 21 agosto.

Secondo quanto trapelato, Nicolò era in vacanza in una piccola isola delle Cicladi, in Grecia, insieme a compagni di squadra e altri amici. Per il racconto delle autorità greche, si sarebbe tuffato in mare verso sera e un’onda molto potente lo avrebbe travolto per poi farlo sbattere con violenza contro gli scogli. Ma non è noto se un malore gli avesse fatto perdere conoscenza precedentemente.

E' stato dato subito l'allarme. Il suo corpo è stato recuperato 24 ore più tardi dai sub. Impossibile ogni manovra di rianimazione.

"Ciao capitano, ciao Nico, sarà impossibile dimenticarti", è il toccante ultimo saluto e abbraccio dei compagni di calcio.