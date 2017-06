“È un viados, mi minacciava di morte”: Nina Moric a processo per diffamazione a Belen

Lo scontro tra Nina Moric e Belen Rodriguez finisce in tribunale. La modella croata, ex moglie di Fabrizio Corona - che poi aveva avuto una relazione proprio con la showgirl argentina - è stata infatti rinviata a giudizio dal gip di Milano per diffamazione nei confronti di Belen.

La Moric potrebbe quindi pagare per quell’intervista a “La Zanzara” - programma dell’emittente Radio 24 - nella quale confermò di aver definito la Rodriguez un “viados”.

Scrive il giudice per le indagini preliminari nel capo di imputazione: “Offendeva la reputazione di Maria Belen Rodriguez, confermando di averla definita su alcuni social network 'viados' e aggiungendo: ‘Non è una bella persona come tutti credono perché quando si trattava di mio figlio girava per casa nuda. Mio figlio - le parole della croata, ricostruite dal gip - ha avuto gli incubi quando aveva cinque anni, lei mi minacciava di morte”.

La stessa Moric, proprio durante quell’intervista con Giuseppe Cruciani e David Parenzo, non si era affatto mostrata pentita, anzi aveva aggiunto: “Mi scuso coi viados per averli paragonati a Belen Rodriguez, è una strega cattiva e prima o poi verrà fuori".

A quel punto - era il 2015 -, era scattata la querela di Belen, che la Moric aveva accolto con un lungo post ironico su Facebook: “Signori e signore la Signora Maria Belen Rodriguez mi ha querelato, perché le ho detto che assomiglia ad una trans - aveva scritto -. Beh io la denuncia me l’aspettavo dalle trans... Ma che importa .. Finalmente avrò l’occasione di fare una foto al suo fianco, dopo quella di San Marino che non ha mai voluto tirar fuori, in effetti lei faceva la cubista ed io ero l’ospite d’onore. Si Belu facciamola sta foto così tutti vedono che mi arrivi sotto il seno!! Ps anche se vinci ti attacchi pure tu ad Equitalia .. È finito il tempo di #maiunagioia”.

La prima udienza si terrà in tribunale a Milano il prossimo 7 luglio.