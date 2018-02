Marito e moglie fanno shopping usando carte di credito rubate: rubano quasi 20mila euro

In pochi mesi hanno fatto shopping e prelievi per 20mila euro grazie all'uso di una decina di carte di credito rubate. Per questo motivo marito e moglie sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione San Cristoforo, guidati dal comandante Paolo Franchina. Si tratta di una coppia di italiani di etnia sinti, di 39 e 36 anni. I due - pregiudicati per diversi reati tra i quali anche la rapina per lui - sono accusati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento.

Le indagini condotte dai militari hanno permesso di accertare che la coppia nel periodo da febbraio 2016 a marzo 2017 avrebbe rubato complessivamente 20mila euro. Le carte di credito utilizzate dai due, residenti con i loro tre figli in un appartamento ristrutturato da poco in via Eugenio Quarti, in zona Baggio a Milano, erano state trafugate da borse e borsette lasciate in auto da vittime distratte. Alcune volte nei parcheggi dei supermercati, altre in un autolavaggio automatico di Forze Armate. A due uomini invece erano stati rubati i portafogli mentre scaricavano merce da un furgone.

Per risalire a marito e moglie sono state fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza dei bancomat dove venivano effettuati i prelievi, 28 in tutto, nei negozi dove facevano gli acquisti, 9 complessivi.

I militari hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Milano Giuseppina Barbara. Per il momento la coppia, che in passato aveva gravitato attorno al campo nomadi di Muggiano, è stata portata in carcere.