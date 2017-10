Soldi di Fnm per ristoranti, discoteche, telefoni e auto private: condannato ex presidente

Norberto Achille, ex presidente di Ferrovie Nord, è stato condannato a due anni e otto mesi di carcere per peculato e truffa. L'ex top manager ha ammesso le sue responsabilità. Secondo l'accusa ha distratto 429 mila euro dalle casse della società, una partecipata pubblica, per scopi personali. Successivamente Achille ha restituito il denaro a Fnm ma questo non è bastato a cancellare l'accusa di peculato.

I fatti si riferiscono al periodo che va dal 2008 al 2014. Tra pasti privati, scommesse sportive, materiale elettronico e abbigliamento, Achille avrebbe speso circa 110 mila euro. In questo conteggio rientra anche un abbonamento ad una pay tv erotica. I figli e la moglie avrebbero poi usufruito di schede telefoniche intestate all'azienda per un conto complessivo di 125 mila euro. E ancora, 159 mila euro per il noleggio di due Bmw serie 5 (multe incluse).

A completare il quadro altre spese "private" di minor entità. Tra cui spiccano 17 mila euro per tre dipinti antichi che, secondo l'accusa, sarebero serviti per un regalo all'allora presidente di Regione Lombardia, Roberto Formigoni, che però ha sempre negato di averli ricevuti.