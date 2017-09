Dogo argentino sbrana e uccide un barboncino: ferita alle mani la proprietaria

Un barboncino sbranato e la sua padrona, un'anziana di 74 anni, leggermente ferita. È il tragico bilancio di un'aggressione da parte di un Dogo argentino avvenuta nel pomeriggio di mercoledì a Paderno Dugnano, nel milanese. Il fatto è stato riportato sulle colonne de Il Giorno.

Tutto è iniziato in via Lamarmora dove la 74enne stava passeggiando tenendo al guinzaglio il barboncino. All'improvviso il cane di grossa taglia si è fiondato su di lui azzannandolo. Nel tentativo di difendere il cagnolino tenendolo in braccio la donna è stata scaraventata a terra rimanendo ferita alle mani, fortunatamente solo lievi escoriazioni. Il cagnolino, invece, è morto poco dopo: durante un intervento chirurgico d'urgenza.

Secoondo quanto ricostruito senmbra che il Dogo Argentino sia scappato dal controllo del padrone mentre quest'ultimo stava aprendo il cancello della sua attività commerciale. Il 44enne ha tentato di rincorrerlo, ma purtroppo non è servito a nulla.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Paderno Dugnano che sta accertando le eventuali responsabilità del padrone del Dogo. La padrona del barboncino ha riferito che procederà per vie legali.