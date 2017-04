Sniffa coca in strada insieme a un amico, a casa nasconde tremila euro di ecstasy

Stavano per sniffare un grammo di cocaina in strada e quando hanno visto una pattuglia dei carabinieri hanno cercato di nascondersi dentro il portone di un cortile. Non è servito a nulla: sono stati scoperti e per uno di loro sono scattate le manette. È successo nella notte tra venerdì e sabato 8 aprile a Noviglio, nel milanese; nei guai un italiano di 43 anni. La notizia è stata riferita dai carabinieri del comando provinciale di Milano.

Durante la perquisizione i militari della stazione di Binasco gli hanno trovato addosso due grammi di marijuana. Poco dopo è stata passata al setaccio la sua abitazione dove sono stati trovati otto involucri con circa cento grammi di ecstasy e un bilancino di precisione

Per il 43enne sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle prossime ore sarà giudicato per direttissima dal tribunale di Pavia. L'altro uomo che era con lui — suo coetaneo — è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. La droga — circa 3mila euro il suo valore — è stata sequestrata e verrà distrutta.