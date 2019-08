Totalmente nudo si stende sui binari, poi fugge e aggredisce gli agenti: fermato con lo spray

Si è disteso totalmente nudo sui binari per - così ha detto - suicidarsi. Poi, totalmente fuori di sé, ha preso un grosso sasso proprio dai binari e lo ha usato per tenere lontani gli agenti che stavano semplicemente cercando di salvargli la vita. Quindi, dopo una fuga, ha pensato bene di scagliarsi di nuovo contro i poliziotti, che alla fine lo hanno bloccato.

Un uomo di trentotto anni, cittadino italiano, è stato denunciato giovedì mattina con le accuse di interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver seminato il panico per circa un'ora tra la stazione di Villapizzone e le strade vicine.

Il via allo spettacolo è arrivato verso le 11: il 38enne si è presentato in stazione totalmente nudo - in realtà mezz'ora prima aveva già aggredito una guardia giurata - e si è disteso sui binari. Sul posto è subito intervenuto l'equipaggio di una Volante, che ha ordinato lo stop alla circolazione ferroviaria e ha cercato di avvicinare l'uomo per aiutarlo. Lui, per tutta risposta, ha raccolto un grosso sasso, ha minacciato gli agenti ed è scappato in direzione via Chiasserini.

Lì è andato in scena il secondo "round": il fuggitivo ha nuovamente reagito e aggredito i poliziotti, che hanno dovuto usare lo spray al peperoncino per bloccarlo. L'uomo, in evidente stato di alterazione, è stato quindi caricato in ambulanza e portato al Niguarda, dove è stato ricoverato nel reparto di psichiatria. Gli agenti, nonostante alcune lievi ferite ed escoriazioni, hanno preferito non farsi ricoverare in ospedale.

Gli stessi poliziotti hanno anche dovuto ritirare la patente a un conoscente del 38enne: l'uomo si era presentato in stazione per verificare che l'amico stesse bene e per farsi identificare ha dato una patente che in realtà risultava da revocare.