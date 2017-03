Milano, un uomo di 30 anni corre nudo in corso Lodi: inseguito e bloccato dai carabinieri

Curioso “inseguimento” giovedì mattina in corso Lodi, zona Porta Romana a Milano, dove i carabinieri si sono trovati a dare la caccia a un uomo che - come riferito dai testimoni che hanno chiesto l’intervento dei militari - correva nudo in strada.

Al loro arrivo, infatti, gli uomini dell’arma si sono imbattuti in un giovane che andava in giro tranquillamente senza nulla addosso soto gli occhi, increduli, dei tanti presenti.

A quel punto, i carabinieri - all’altezza di piazzale Medaglie d’oro - lo hanno bloccato e hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza del 118.

L’uomo, trenta anni, è stato medicato e poi accompagnato all’ospedale Policlinico per ulteriori accertamenti sul suo stato di salute.