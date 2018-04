Si spoglia e si masturba nel parchetto davanti ai bimbi: giovane maniaco arrestato a Milano

Si stava masturbando senza curarsi del fatto che fosse in un luogo pubblico, per giunta non lontano dall'area verde dove stavano giocando alcuni bambini. E' stato arrestato dalla polizia, avvertita da alcune delle persone presenti.

In manette è finito un ragazzo di venticinque anni, originario della Bulgaria e in Italia senza documenti. Il giovane è stata fermato dai poliziotti mentre era ancora intento a 'toccarsi'. Stando alla segnalazioni dei testimoni, si era spogliato noncurante di niente e nessuno. Sul posto, in un'area verde di via Crescenzago a Milano, c'erano diversi minori intenti a giocare visto l'orario: il fatto è avvenuto alle 15.30 di martedì.

Soltanto lunedì, i carabinieri avevano arrestato un venticinquenne italiano che aveva tirato fuori il pene davanti alcuni bambini in un parco del Milanese (qui i dettagli). Entrambi sono accusati di atti osceni in luogo pubblico.