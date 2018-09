Gira mezzo nudo in strada con una bottiglia di vetro in pugno e urla contro l'Italia: fermato

Ha ribaltato un paio di secchi dell'immondizia sull'asfalto. Ha distrutto una bottiglia di vetro e ha continuato a tenere i cocci tra le mani. Poi, fortunatamente, alla vista dei carabinieri si è "arreso".

Mattinata movimentata quella di venerdì in via Ornato, zona Niguarda a Milano, teatro dello "spettacolo" di un giovane straniero che per qualche minuto ha seminato il panico in strada.

Stando a quanto appreso, il ragazzo è apparso verso le 7.30 e ha iniziato a girovagare a torso nudo e con una bottiglia di vetro rotta in mano. Nel suo tragitto ha rovesciato qualche secchio dell'immondizia e ha più volte urlato frasi contro l'Italia, spiegando di volere andare via dal Paese.

A fermarlo sono stati gli uomini del Radiomobile dei carabinieri, allertati da alcuni passanti. Dalla centrale operativa avevano inviato sul posto anche l'equipaggio che ha in dotazione il taser, ma non c'è stato bisogno di utilizzarlo - né di mostrarlo - perché alla vista dei militari il giovane si è tranquillizzato e si è lasciato bloccare. Il ragazzo è stato quindi portato in caserma per essere identificato.

I carabinieri hanno poi accertato che poche ore prima, durante la notte, era stato ricoverato al pronto soccorso del Niguarda per alcuni lievi ferite, che - ad ora - non è ancora chiaro come si fosse procurato. Dopo essere stato medicato, era stato subito dimesso. In mattinata è poi ricomparso in via Ornato.