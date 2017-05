Università Statale, sembra slittare al 2018 il numero chiuso per le facoltà umanistiche

Non dovrebbe esserci alcuna prova d'ingresso con numero chiuso per i ragazzi che si iscriveranno alle facoltà umanistiche della Statale. Meglio, nelle brochure distribuite durante l'open day in via Festa del Perdono viene riportato che gli studenti dovranno sottoporsi solo a un test valutativo di orientamento. Il numero chiuso, probabilmente, scatterà dal 2018/19.

Non c'è ancora una decisione ufficiale. L'ateneo non si è ancora pronunciato e sui volantino è scritto in modo chiaro che le procedure di iscrizioni sono passibili di modifiche. Una risposta potrebbe arrivare martedì quando il senato accademico si riunirà per riprendere i lavori interrotti sette giorni prima. E l'ipotesi che era approdata sui banchi della discussione era quella di una sperimentazione per il prossimo anno accademico per poi partire con il numero chiuso.

VIDEO | Professori protestano con lezioni all'aperto

Nel frattempo prosegue il dibattito tra i corridoi dell'ateneo milanese. Studenti e parte dei docenti (Filosofia in testa) sono fermamente contrari al numero chiuso. Non solo, dopo l'assemblea studentesca di venerdì un gruppo di rappresentanti ha inviato una lettera al ministero dell'Istruzione sottolineando il tema dei tagli al sistema accademico: «Noi le scriviamo per far sentire più forte la nostra voce e per chiedere un’inversione di rotta delle attuali politiche universitarie perché nessun corso sia costretto ad imporsi, o a trovarsi imposto, un limite agli accessi per mancanza di risorse: questo rappresenta infatti il fallimento dell’università pubblica. La mobilitazione contro il numero chiuso a Studi Umanistici non si fermerà. Invitiamo tutte le altre Facoltà, tutti gli altri Atenei e tutti i cittadini a sostenerci e ad aderire alla nostra protesta».