Scendono i reati a Milano, meno 5,9%: i dati della questura

1 / 3

continua →

Meno 5,9% i reati nel 2016 in città, secondo i dati forniti il 30 dicembre dalla questura di Milano e riferiti al 15 dicembre: da 146.491 a 137.884. E meno 7% in provincia, "nonostante - puntualizza il questore Antonio De Iesu - il calo delle risorse per le forze dell'ordine". Si conferma quindi il trend visto che anche nel 2015 era stato evidenziato il segno meno. E per il 2017 l'obiettivo è potenziare ancora di più il controllo del territorio, nonostante che il potenziamento temporaneo dovuto all'Expo sia ormai terminato. "A Milano - sottolinea De Iesu - c'è un modello ottimale di coordinamento tra le varie forze dell'ordine".

I furti sono calati del 4,6%, le rapine del 6,7% ma quelle in farmacia sono aumentate (da 114 nel 2015 a 175 nel 2016), così come però gli arresti per questi episodi, tra cui vari "seriali". Continuano le operazioni di sensibilizzazione sul fronte delle truffe agli anziani, operazioni che comunque ultimamente stanno dando buoni esiti: sono sempre di più, infatti, gli anziani che non si lasciano ingannare dalla telefonata del finto nipote che ha subìto un incidente stradale e ha bisogno di soldi.

Funziona bene anche il sistema "Eva", adottato dall'ufficio di prevenzione generale della questura ormai da tempo, che consiste in un database costantemente aggiornato sugli episodi di maltrattamento in famiglia, reato per il quale l'arresto è possibile in presenza, appunto, di una "continuità". La polizia registra ogni intervento per liti domestiche di qualunque genere, così è possibile accertare facilmente la "recidiva".

Per il concerto di capodanno sono previsti 40 agenti in borghese in giro per la città, con smartphone che permetteranno di monitorare - dalla sala operativa - in "diretta" quello che succede. E per l'accesso alla piazza, durante il concerto, ci saranno sei rappresentanti delle forze dell'ordine con i metal detector in ognuno dei varchi.

"AMRI NON AVEVA COLLLEGAMENTI A MILANO"

"MILITARI PREZIOSI A MILANO"