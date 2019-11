Villaggio di Natale: dopo il sequestro del cantiere, l'apertura è posticipata al 29 novembre

Il sequestro del cantiere per la realizzazione del villaggio di Natale all'Ippodromo di Milano comporta il blocco dei lavori e quindi, necessariamente, il posticipo dell'apertura con conseguente rinvio della chiusura. Lo ha reso noto la stessa organizzazione, ricordando che chi avesse già acquistato i biglietti per una data in cui il villaggio sarà in realtà ancora chiuso potrà chiedere il rimborso direttamente online oppure spostare la data.

Il nuovo periodo di apertura sarà dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020. Il cantiere è stato sequestrato su ordine della procura di Milano (l'inchiesta è seguita dai pm Mauro Clerici e Tiziana Siciliano) per mancanze sulla protezione dagli infortunii sul lavoro, che hanno riguardato le impalcature montate per costruire la fabbrica dei giocattoli, la casa degli elfi e la casa di Babbo Natale.

Il sequestro è stato disposto in seguito a verifiche svolte dalla polizia locale e dall'Ats. Presumibilmente saranno iscritti nel registro degli indagati i responsabili di cantiere. Sono cinque le imprese all'opera all'Ippodromo. Dove una parte di residenti (tra cui l'assessore del Municipio 8 Enrico Fedrighini) si è nettamente schierata contro il villaggio, temendo che possa danneggiare il verde dell'Ippodromo, anche se in teoria il parco a tema dovrebbe essere ospitato nell'area in cui già si svolgono i concerti estivi.