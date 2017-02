Milano, ecco la nuova mappa del trasporto pubblico: tutte le nuove linee di tram e autobus

1 / 12

Cinque linee di tram riorganizzate e fuse, ma - sottolineano dal comune - nessuna cancellata. Numerose linee di autobus potenziate e una inventata da zero. E, novità assoluta, il “preferenziamento semaforico”, la scelta cioè di “dare” sempre il verde ai tram.

È pronta ad essere stravolta la mappa del trasporto pubblico a Milano, con palazzo Marino che - per bocca dell’assessore alla mobilità Marco Granelli - ha presentato il proprio progetto alla commissione Mobilità e ai municipi, che dovranno "approvarlo".

L’obiettivo, come spiegato dallo stesso assessore, è stato “privilegiare i quartieri di periferia per potenziare lì il trasporto pubblico”. “La rimodulazione che proponiamo - le parole di Granelli - cambia la prospettiva del trasporto pubblico a Milano con una razionalizzazione e un potenziamento della mobilità di quartiere”.

Gli interventi di potenziamento, che per i tram dovrebbero entrare in vigore da marco e per i bus da ottobre, riguardano diciassette linee di autobus in trentasette quartieri della città e cinque linee di tram.

