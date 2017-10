Autovelox, ecco il piano per dieci nuovi "trappoloni" per le strade di Milano: i dettagli

Potrebbe entrare in funzione entro la fine di ottobre l'autovelox di via Palmanova. Il trappolone era stato montato ad agosto, ma poi subito spento: congelato insieme agli altri dopo che un decreto del governo aveva dettato nuove regole. L'occhio elettronico sarà tarato sulla pista dell'autodromo di Monza e poi avverrà "il varo". Da novembre, poi, inizierà l'installazione dei restanti sei autovelox: uno al mese sulle strade di accesso alla città. Nello specifico: uno via dei Missaglia, uno in via Parri, due in Virgilio Ferrari e due in viale Fulvio Testi.

E la guerra di Palazzo Marino agli automobilisti con il piede pesante non si ferma. Anzi, è appena iniziata. La giunta ha intenzione di iniziare una nuova "battaglia" e questa volta le strade sotto stretta osservazione non saranno più i vialoni, le "autostrade interne", ma le vie interne di Milano. L'obiettivo, come dice l'assessore alla mobilità Marco Granelli sulle colonne di Repubblica, è uno solo: "Proteggere pedoni e ciclisti" e per fare questo potrebbero essere installati dieci autovelox nei quartieri, tra le case e le scuole.

Per il momento gli autovelox non possono essere installati sulle strade cittadine, ma il comune cercherà di ottenere una speciale autorizzazione alla prefettura: "Chiederemo alla prefettura la possibilità di montare gli autovelox lungo quelle strade come via Rogoredo o via Litta Modignani dove ci sono case e scuole e dove si tende a premere troppo sull'acceleratore", precisa su Repubblica Granelli. Automobilisti che corrono in centro a Milano, ma anche a chi passa con il rosso: la squadra di Giuseppe Sala sembra essere intenzionata a installare anche i T-red. Per il momento è presto per capire dove saranno installati, ma potrebbero venire disseminati lungo la circonvallazione esterna e le vie più a rischio come via Novara, viale Forlanini e via Virgilio Ferrari.