Un miliardo e mezzo per 160 nuovi treni: la Regione promette 250 mila euro

Un miliardo e mezzo di euro per 160 nuovi treni: a battere cassa è Trenord, che ha fatto la "lista della spesa" e l'ha recapitata in Regione Lombardia. E' questa la risposta ai disagi dei pendolari, che sono stati al limite della sopportazione nel mese di giugno quando, complice il caldo, si sono moltiplicati i guasti e di conseguenza le soppressioni e i ritardi.

Per dire: se un treno ha l'impianto d'aria condizionata e i finestrini bloccati, ma il condizionamento non funziona, quel convoglio deve essere soppresso. Si calcola che il 40% dei treni lombardi abbia più di 35 anni, anche se il numero di passeggeri trasportato è proporzionalmente inferiore. Fatto sta che alcune tratte hanno particolarmente sofferto dei guasti (ad esempio la Domodossola-Milano), con conseguenze di ritardi su tutto il "quadrante" di riferimento (quindi su altre linee vicine).

Il presidente della Regione, Roberto Maroni, ha incontrato (insieme al suo assessore ai trasporti Alessandro Sorte) i vertici di Trenord: Palazzo Lombardia ha promesso che cercherà di recuperare 250 milioni di euro per treni che arriveranno non prima del 2020. Solo un tampone il piano per assumere subito una cinquantina di nuovi manutentori, per velocizzare le riparazioni. E nulla si sa delle intenzioni di Trenitalia, socio al 50% in Trenord.