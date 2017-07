Un miliardo e mezzo per 160 nuovi treni: maxi investimento della Regione

Centosessanta nuovi treni per Trenord con un piano d'investimento straordinario di Regione Lombardia per il trasporto ferroviario. Lo ha annunciato Roberto Maroni, presidente della Regione, illustrando lo stanziamento di un miliardo e 607 milioni, di cui 100 milioni dal governo, con il quale - ha detto il governatore "abbiamo un rapporto di grande collaborazione".

L'elemento più importante, per la giunta, è ch è stato possibile fare partire subito le gare, pur considerando i necessari tempi tecnici per acquistare i treni. A qusto proposito si è preferito acquistarli piuttosto che noleggiarli, anche se questo vorrà forse dire aspettare più tempo.

L'investimento verrà inserito nella Legge di assestamento di bilancio, in aula il 28 luglio.

Nuovi treni: come saranno ripartiti

Il 65% dei nuovi treni sarà ad alta capacità e a due piani, per il Passante Ferroviario di Milano e le linee S. Il 15% sarà a trazione diesel e andrà sulle linee non elettrificate (aree di Pavia, Cremona e Brescia). Il 20% sarà destinato alle altre linee regionali.

Attualmente in Lombardia sono in servizio circa 350 treni, di cui la metà entrata in servizio dopo il 2007. L'altra metà, che si va a sostituire, risale al 1975-1990. Di conseguenza va a ridursi l'età media dei materiali rotabili: oggi è di diciotto anni, nel 2025 arriverà a dodici anni.

Nuovi treni: gare e tempistiche

Veranno svolte tre gare, una per ogni modello di treno. I convigli saranno dati in uso a Trenord, l'impresa che attualmente svolge il servizio in Lombardia. Ed eventuali ribassi d'asta saranno automaticamente reinvestiti in nuovi treni.



Le gare saranno bandite entro il 2017. I primi treni saranno consegnati circa due anni dopo la sottoscrizione dei contratti di fornitura.