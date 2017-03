Barak Obama arriverà a Milano per un evento sul cibo

Barak Obama, ex presidente degli Stati Uniti, sarà a Milano dall'8 all'11 maggio 2017, in occasione di un evento legato al tema di Expo (nutrire il Pianeta, energie per la vita). L'intenzione di portare Obama a Milano era stata annunciata proprio durante Expo 2015, quando in visita vennero la moglie Michelle e le figlie. Ed era stata poi ribadita, a febbraio, dal sindaco Giuseppe Sala.

L'evento ("Seeds and chips") è un summit internazionale dedicato all'innovazione nell'alimentazione. Gli argomenti trattati nelle conferenze o che si potranno approfondire visitando gli stand degli espositori variano dalla tecnologia nell'agricoltura alle nuove strategie di distribuzione degli alimenti, dalla nutrizione dal punto di vista della salute alla condivisione di conoscenze legate all'alimentazione e ai cibi.

Nel contesto della kermesse, Barak Obama dovrebbe incontrarsi di persona con l'ex presidente del consiglio Matteo Renzi. E Sala assicura di essere già al lavoro per preparare la visita di Obama.