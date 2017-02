Paura in piazzale Selinunte: forte odore di gas dall'alloggio occupato

Ennesima occupazione abusiva in zona San Siro: è successo in piazzale Selinunte, "cuore" del quartiere in cui, soltanto ventiquattr'ore prima, due fratelli avevano cercato di accoltellare un loro connazionale durante una lite in un bar per futili motivi.

Verso l'una di notte del 13 febbraio una residente ha percepito un forte odore di gas e ha chiamato il numero di emergenza 112. Una volante della polizia si è recata sul posto e ha notato che era stata divelta la lamiera che Aler appone alle porte degli alloggi lasciati vuoti.

L'appartamento era vuoto. All'interno una donna egiziana di 29 anni con due minorenni di 9 e 10 anni. La polizia ha chiamato i tecnici di A2A per sistemare la caldaia, che presentava un malfunzionamento, e anche gli ispettori di Aler e gli assistenti sociali del comune di Milano. Ma la donna ha rifiutato di andarsene.