"C'è un estraneo in casa mia": e i carabinieri trovano droga nell'armadio e soldi in contanti

Aveva occupato quell'appartamento momentaneamente libero. E, hanno accertato i carabinieri, si era portato il "lavoro" a casa. Un ragazzo di ventiquattro anni, un giovane dell'Ecuador con precedenti per droga, è stato arrestato lunedì mattina con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari lo hanno bloccato poco dopo mezzogiorno in un'abitazione di via Olmo a Cernusco sul Naviglio, che il giovane aveva illegalmente occupato nei giorni scorsi. A chiedere l'intervento dei carabinieri, infatti, è stata proprio la legittima proprietaria della casa - una donna 50enne -, che ha telefonato al 112 per segnalare che nell'appartamento c'era "un estraneo".

Quando i militari sono intervenuti, hanno identificato il 24enne e, per i suoi vecchi guai con la giustizia, hanno deciso di perquisire le stanze. E in effetti l'intuizione si è rivelata giusta perché nell'armadio sono stati trovati 71 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, oltre a 1905 euro in contanti.

Per il 24enne sono quindi scattate le manette e arriverà anche una denuncia per occupazione abusiva.