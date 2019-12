Milano, occupato di nuovo lo Zip: era stato sgomberato tre anni fa (e lasciato vuoto)

Esattamente 1227 giorni fa era stato sgomberato al termine di una mattina abbastanza movimentata. Giovedì, più di tre anni dopo, è stato occupato ancora una volta. Nuovo blitz di "Rete studenti Milano" nella struttura di via San Calocero 8 che aveva ospitato lo "Zip 1", la loro prima occupazione ed esperienza di "autogestione".

Giovedì sera, scrivono i ragazzi sulla loro pagina Facebook, "abbiamo ripreso possesso di Zip 1. Dopo l’inutile sgombero del 2016, l’edificio non è stato più utilizzato e restaurato dalla nostra ultima occupazione, lasciando totalmente inutilizzato un luogo dove studenti e studentesse di Milano lavorando duramente avevano regalato ai cittadini un’alternativa libera e spensierata, in cui costruire un’offensiva rispetto alla città chiusa e repressiva che è Milano - spiegano i giovani -. Ancora una volta, però, si è deciso di distruggere tutto ciò che c’è di libero e spontaneo, andando così ad alimentare le dinamiche dello spietato consumo di suolo milanese".

"Lo spazio - denunciano gli studenti - versava in condizioni pietose di abbandono da quattro anni, il solo lavoro è stato sigillarlo con numerose lamiere e distruggere i sanitari, col chiaro scopo di rendere lo spazio ancor più inagibile in caso di rioccupazione". Ora - concludono - "per la prima volta dopo quattro anni, questo spazio è stato di nuovo riscaldato dai cuori delle studentesse e degli studenti che, come l'avevano lasciato, l'hanno ritrovato".

Lo sgombero del 2016

Lo sgombero era arrivato la mattina del 9 agosto 2016, dopo un'occupazione durata otto mesi. Quel giorno non erano mancati momenti di tensione, con gli studenti che avevano accolto gli agenti della Digos a suon di gavettoni.

Alcuni di loro erano anche saliti sul tetto e avevano cercato in ogni modo di opporsi allo "sfratto", che però era andato a buon fine. Subito dopo, i giovani avevano improvvisato un corteo verso la Darsena e avevano distribuito volantini per raccontare la storia del loro asilo.