Alloggio occupato: distrutta completamente la porta, ne mettono una blindata

Si è "consolidata" l'occupazione abusiva di sabato 18 marzo in via Abbiati 6 a Milano, nel quartiere Aler di San Siro. In quella occasione, gli occupanti - e i loro "aiutanti", molto probabilmente mandati dal racket - avevano sfondato la lastra con la sega elettrica, distruggendo completamente l'ingresso dell'alloggio e facendo anche un rumore assordante che aveva svegliato molti inquilini nella scala.

Lunedì 20 sono tornate le forze dell'ordine, che erano arrivate sul posto anche durante l'occupazione, ma l'intervento si è risolto in un nulla di fatto: la famiglia (composta da una donna anziana, marito, moglie in gravidanza e una bambina) è rimasta nell'appartamento, dopo avere installato una porta blindata.

Secondo le testimonianze di alcuni residenti, non si sarebbero invece presentati gli assistenti sociali del Comune, a cui compete (secondo il protocollo firmato in prefettura nell'autunno del 2014) di trovare sistemazioni alternative laddove esistano situazioni particolarmente fragili, come i minori e/o le donne in gravidanza.