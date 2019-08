Occupano abusivamente un appartamento: denunciati in otto e abitazione sequestrata

Un appartamento è stato sottoposto a sequestro preventivo e otto persone sono state denunciate per occupazione abusiva. È accaduto verso la fine di luglio in un edificio di Rho. Ad intervenire i carabinieri.

I militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Milano, per un appartamento abusivamente occupato via De Raude e di proprietà di una donna italiana del ’62, residente in Provincia di Como. All'interno dell'abitazione i carabinieri hanno trovato otto stranieri, di cui sette peruviani e un ecuadoriano, tutti in Italia senza fissa dimora. Gli occupanti sono stati denunciati per occupazione abusiva.

In seguito a controlli, i militari hanno scoperto anche che una degli occupanti, una peruviana del '79, era irregolare in Italia. Dopo averla denunciata per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, la 40enne è stata accompagnata in Questura per avviare le procedure di espulsione. In seguito l'appartamento è stato definitivamente liberato e sequestrato.