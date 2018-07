Torna a casa dopo 2 giorni e scopre che gliel'hanno occupata: un arresto

E' tornato a casa dopo due giorni e ha scoperto che era stata occupata abusivamente: ha provato a girare la chiave ma il cilindro era stato cambiato. La scoperta - da parte di un 74enne - nella serata del 26 luglio in via Segneri. L'uomo, dopo avere cercato in tutti i modi di farsi aprire, ha trascorso la notte sulle scale del palazzo di via Segneri (zona Lorenteggio).

Il mattino seguente ha chiesto aiuto al custode dello stabile e insieme hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati polizia e vigili del fuoco: questi ultimi sono riusciti ad entrare nell'appartamento da una finestra e hanno sorpreso un occupante abusivo che dormiva.

Si tratta di un cittadino originario del Marocco, classe 1995, ufficialmente senza fissa dimora. Il giovane è stato arrestato dalla polizia e risponde di violazione di domicilio aggravata.