Sgombero la mattina, nuova occupazione la sera: rinasce il centro sociale Ri-Make a Milano

Mentre polizia e vigili del fuoco svuotavano la vecchia sede della Bnl di via Astesani, loro si organizzavano e cercavano un nuovo spazio, subito trovato.

È già rinato "Ri-Make", il centro sociale che per quattro anni ad Affori ha ospitato nei vecchi uffici della banca il co-working, la stamperia sotterranea, una sartoria solidale, lo spazio giocoleria e laboratori contro l'omofobia.

L'esperienza del collettivo sembrava finita mercoledì mattina, quando all'alba i poliziotti in tenuta antisommossa si erano presentati in via Astesani. A nulla era servita la resistenza passiva degli occupanti, che alla fine erano stati spostati di peso per permettere agli agenti di "liberare" gli spazi.

"Quattro anni fa abbiamo recuperato l’edificio dal degrado e dall’abbandono - avevano fatto sapere da Ri-Make -. Oggi sono stati messi sulla strada i nostri progetti di solidarietà e mutuo soccorso. Lo sgombero di Ri-Make è un’ingiustizia".

Un'ingiustizia alla quala le ragazze e i ragazzi hanno reagito subito. In serata, infatti, dopo un partecipato corteo di solidarietà, Ri-Make ha trovato una nuova casa nell'ex liceo classico Omero di via Del Volga, a Bruzzano, chiuso da luglio dello scorso anno.

"Non potevamo rimanere in mezzo a una strada - l'annuncio del collettivo -. I nostri progetti non possono permettersi di fermarsi neanche un giorno. Ma non potevamo nemmeno abbandonare questo territorio, in cui abbiamo lavorato per 4 lunghi anni. Ri-Make riprende vita".

Il liceo Omero ha chiuso i battenti a Bruzzano nell'estate del 2017: tutte le attività didattiche sono state trasferite all'interno del liceo Russel, a Niguarda. Troppo pochi gli iscritti per il "piccolo" Omero per giustificare la permanenza della scuola in un edificio tutto per sé.