Milano, rivolta nelle case popolari in via Graf: in 50 mandano via le due famiglie abusive

Regolari contro "abusivi". Pomeriggio di tensione quello di martedì in via Graf, teatro di una vera e propria rivolta che si è consumata nel condominio al civico 22. La miccia si è accesa verso le 17, quando almeno cinquanta abitanti del condominio - quasi tutte ex case Aler riscattate dai proprietari - hanno deciso di allontanare due famiglie che da oltre un mese, quindi già in piena emergenza Coronavirus, avevano occupato due abitazioni al piano rialzato.

Stando a quanto appreso da MilanoToday, gli abusivi - una famiglia con otto figli e un'altra con due - da diverse settimane avevano sfondato le porte d'ingresso, avevano lasciato i loro camper all'esterno del "cortile" e pian piano avevano arredato gli appartamenti, attaccandosi abusivamente ai contatori del palazzo.

Dopo diverse segnalazioni e richieste di intervento all'Aler, martedì pomeriggio gli abitanti hanno deciso di agire da soli - sembra dopo un affronto degli abusivi - e si sono presentati fuori dal palazzo decisi ad allontanare i due nuclei familiari. Inevitabilmente ne è nata una situazione tesa, tra minacce, urla e promesse di vendetta, tanto che sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri del nucleo Radiomobile e i colleghi della compagnia Magenta per riportare la situazione alla normalità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla fine, in serata, gli occupanti, hanno caricato i loro effetti personali su un camper e hanno lasciato gli appartamenti. Le operazioni si sono svolte alla presenza di un ispettore Aler, che adesso provvederà a mettere in sicurezza le case.