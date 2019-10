Depuratore di Pero, odori nauseabondi lunedì sera: sul posto vigili del fuoco e ambulanze

Era ancora più insopportabile del solito, lunedì sera, la puzza proveniente dall'impianto di depurazione situato tra Pero e Milano. Alcune famiglie di via Copernico a Pero hanno chiamato i numeri di emergenza e, sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i tecnici di Cap Holding e Amiacque e Arpa. Con loro anche i politici locali tra cui sindaco e giunta per verificare la situazione in tempo reale.

Parla chiarissimo il rapporto successivo, emanato dai vigili del fuoco, secondo cui va esclusa (fortunatamente) la presenza di sostanze nocive o infiammabile e tuttavia, sempre secondo i pompieri, i sanitari del 118 hanno visitato una cinquantina di persone di cui tre con alcuni sintomi, anche se nessuno è stato ospedalizzato.

A sua volta i tecnici di Cap Holding stileranno una relazione. «L'assenza di sostanze nocive ha scongiurato scenari preoccupanti, tuttavia la presenza di odori così acuti, anche se episodica, richiede la massima disponibilità delle autorità e del gestore ad approfondire le cause e informare i cittadini», commenta il sindaco Maria Rosa Belotti, che aggiunge di avere già informato il Comune di Milano e la Città Metropolitana e promette di rendere pubblici i risultati completi delle analisi non appena saranno disponibili.