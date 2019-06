Sceglie male i suoi clienti e offre droga agli agenti di polizia in Centrale: pusher arrestato

Ha offerto una dose di marijuana ai poliziotti della polizia ferroviaria in Stazione Centrale. Per questo motivo un ragazzo del Gambia, di 23 anni, è stato arrestato dagli agenti della Polfer in borghese.

Il fatto è avvenuto nella tarda serata di mercoledì: il gambiano era in possesso di 8,4 grammi di “erba”; mentre i poliziotti in borghese stavano pattugliando l'area, nota per essere frequentato proprio da spacciatori.

Il precedente: pusher aggredisce gli agenti

Ad aprile un pusher - un nigeriano di 33 anni - era stato arrestato in Centrale con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e e resistenza a pubblico ufficiale. A bloccarlo erano stati due poliziotti in borghese che lo avevano visto offrire qualcosa ai passanti e ai quali lo stesso ragazzo si era avvicinato cercando di vendere loro dell'hashish.

Quando ha capito che quei due erano proprio agenti, il pusher aveva messo la droga in bocca cercando di ingoiarla - 14 grammi - e si era poi opposto con violenza al controllo, ferendo anche i poliziotti. Per lui, però, nessuna via di scampo: era stato arrestato.