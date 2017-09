Animali esotici e sex toys: ecco gli oggetti dimenticati sui taxi di Milano

Talvolta si parla di oggetti smarriti nelle più varie occasioni e nei luoghi più disparati. E i taxi non sono da meno. Spesso le persone escono dalle auto bianche rapidamente: si paga la corsa e via, verso un appuntamento o a casa o al lavoro, senza troppo badare a ciò che si aveva con sé.

Risultato: centinaia di oggetti dimenticati. E' TaxiBlu (uno dei consorzi di tassisti a Milano) a tracciare la statistica: 250 oggetti nei primi otto mesi del 2017, e il dato riguarda soltanto i taxi di questa specifica cooperativa.

Ma che cosa dimenticano milanesi e turisti? All'ordine del giorno gli oggetti più comuni, dalle chiavi agli occhiali, dai cappelli ai guanti. Oggetti piccoli che è facile appoggiare sul sedile e poi lasciare lì, senza pensarci. Talvolta si tratta di gadget tecnologici, come gli smartphone. Ma non mancano, ovviamente, le curiosità.

Chissà per esempio cosa ha pensato il tassista che ha ritrovato sul sedile posteriore un sex toy. In un caso, invece, un tassista ha letteralmente inseguito una cliente - già uscita dall'auto - che aveva lasciato la sua pensione, in contanti. E non sono mancati animali da compagnia (di piccole dimensioni), tra cui anche alcuni esotici.

Emilio Boccalini, presidente di TaxiBlu, spiega che il più delle volte si riesce comunque a risalire al legittimo proprietario, che non di rado contatta la compagnia per sapere se un suo oggetto è stato ritrovato. Quando non è possibile, l'oggetto smarrito viene consegnato agli uffici preposti alla sua conservazione.