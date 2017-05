Migranti, a Milano è il giorno della marcia a favore dell'accoglienza | Tutte le informazioni

A Milano è il giorno della manifestazione a favore dell’accoglienza dei migranti. Dopo l'aggressione a un poliziotto e due militari in Stazione Centrale il serpentone è pronto a scendere per le strade del centro di Milano: sfilerà da Porta Venezia (partenza alle 14.30) sino al Parco Sempione passando da Piazza Repubblica e i Bastioni di Porta Volta.

In testa ci saranno duecento migranti ospiti del centro di accoglienza di Via Corelli e della caserma Montello, dopo di loro cento bambini delle scuole elementari. A seguire le comunità straniere con i vestiti tradizionali, le danze e i tamburi. Dietro di loro i sindaci che hanno siglato il protocollo per l'accoglienza diffusa, tutti con la fascia tricolore. E poi ci saranno i testimonial della manifestazione: 3.600 le singole adesioni raccolte e pubblicate sul sito della manifestazione, tra loro la radicale Emma Bonino, il presidente del Senato Pietro Grasso e Don Gino Colmegna.

In coda al corteo ci saranno anche i centri sociali milanesi e attivisti che arrivano dal Nord-Est, Roma e dalla Catalogna. Marceranno insieme, sorvegliati da un cordone di volontari dei sindacati.

L'estrema destra, invece, ha organizzato una contro-manifestazione in piazzale Loreto. In campo Forza Nuova, che contesta il metodo di accoglienza: «Anche alla maggioranza dei milanesi che subiscono gli “effetti collaterali” del business immigratorio, deve essere data l’opportunità per gridare il dissenso a questa politica folle e distruttiva», hanno scritto in una nota.