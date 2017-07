Olio venduto come regolare ma era un rifiuto pericoloso: otto denunciati

Tremila tonnellate di rifiuti liquidi speciali sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Gorgonzola (Milano) nell'ambito dell'operazione "Oil Spill". I militari hanno scoperto più di 21 mila tonnellate di prodotti consumati in frode per un valore di circa cinque milioni e mezzo di euro.

Secondo l'indagine, le otto persone denunciate all'autorità giudiziaria facevano circolare rifiuti speciali (derivati dagli olii prodotti dalla pulizia e scarico di navi) con documenti di trasporto non in regola, emessi da una società di Livorno: il prodotto non avrebbe dovuto essere assimilato ad olio combustibile in quanto veniva messo in commercio senza avere completato il necessario ciclo di produzione e lavorazione per non essere più considerato "pericoloso".

Il liquido veniva trasportato in provincia di Milano dove, all'interno di un deposito, veniva lavorato e miscelato con altri prodotti energetici. Infine, veniva messo in vendita a prezzi particolarmente convenienti per i consumatori che, però, non si accorgevano del raggiro. A Milano hanno anche sede le società costituite appositamente per vendere i prodotti.