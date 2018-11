Olimpiadi invernali, Sala al presidente del Cio: "Milano-Cortina candidatura forte"

"Oggettivamente la nostra è una candidatura forte". Queste le parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, che il 7 novembre ha incontrato il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, alla festa per gli 80 anni di Mario Pescante, nell'Olimpico a Roma. Quella Milano-Cortina è una candidatura "molto forte come mi ha confermato il presidente Bach", ha aggiunto Sala.

Lo scorso 24 ottobre dopo un'ispezione al Forum di Assago gli ispettori Cio avevano promosso Milano. All'inizio di ottobre, invece, risaliva l'ufficializzazione della candidatura italiana a due Milano-Cortina, con Torino - che correva in un primo momento per ospitare i giochi - esculsa.

"Gli ho spiegato che, grazie all'Expo, Milano è molto migliorata - ha continuato il sindaco, affermando con orgoglio come la città sia "migliorata, cresciuta nei servizi e nell'accoglienza con un'ottima sintesi tra pubblico e privato".

La delegazione del Comitato olimpico internazionale con il presidente del Cio Thomas Bach era arrivata a palazzo Chigi il 7 novembre per incontrare il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti. Il confronto con il governo sarebbe dovuta essere l'occasione per fare il punto sulla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 ma anche per discutere della riforma prevista dalla manovra, che prevede la nascita di un nuovo ente denominato 'Sport e Salute' in sostituzione dell'attuale Coni Servizi.