Notte di sangue a Milano: studentessa inglese accoltellata, poi 2 omicidi e 3 feriti in risse

Due omicidi, un ragazzo in pericolo di vita e altri due feriti gravi. E' questo il bilancio di una notte violentissima a Milano.

Tanti gli episodi di sangue c'è quello della studentessa inglese di 21 anni ferita in zona Stazione Centrale. E' stata una compagna, connazionale, a dare l'allarme. Le giovani, che studiano in Cattolica, stavano rincasando. Durante una rapina - spiegano i carabinieri - sarebbe stata assalita da due uomini descritti come nordafricani, che hanno cercato di rubarle lo smartphone. E' stata ferita da un fendente all'addome. Succede attorno alle 2 in via Franchino Gaffurio, poco lontano da via Settembrini dove trenta minuti dopo è stato ucciso un 23enne. La ragazza è stata ricoverata alla Clinica Città Studi, e non è in pericolo di vita.

Ma la scia di episodi era iniziata nella tarda serata di giovedì: in via Padova un uomo di 43 anni viene accoltellato all'uscita di un bar, civico 179, lo colpiscono al volto. Sul posto arrivano le Volanti della polizia, lui viene trasportato in ospedale, al San Raffaele, dove muore attorno all'1.30. La vittima era un pregiudicato romeno.

L'altro omicidio si consuma attorno alle 2.35. I carabinieri del Nucleo Radiomobile intervengono in via Settembrini, zona Stazione Centrale. C'è un uomo che si lamenta, è ferito gravemente da una coltellata sul torace. Muore durante il trasporto in ospedale. La vittima, anche in questo caso è un cittadino straniero, un bengalese di 23 anni, in Italia regolare e senza precedenti penali. La prima ipotesi investigativa parla di rapina.

Attorno alla mezzanotte, uno straniero di 30 anni viene colpito da una bottigliata in testa durante una rissa in via Transiti. Riporta una ferita molto profonda all'altezza dell'orecchio destro e finisce in codice rosso al Fatebenefratelli. Indagano i carabinieri.

L'unico episodio che avviene lontano dal centro, accade a Cinisello Balsamo. I carabinieri, che indagano, sono arrivati sul luogo alle 23.40. In via Lincon, un uomo italiano è stato accoltellato per rapinarlo del portafogli. Ha chiamato lui stesso i soccorsi ma poi le sue condizioni si sono aggravate. Nella notte, al Niguarda, è stato sottoposto a due interventi per salvargli la vita ma resta in prognosi riservata.