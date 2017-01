Cronaca Cenisio Monumentale / Via Giuseppe Govone

Dopo la cocaina minaccia il compagno. Allontanato da casa, torna e lo aggredisce: arrestato

L'uomo era stato ricoverato in ospedale per placare l'ansia e l'agitazione. Il pm aveva disposto l'allontanamento d'urgenza ma lui, dimesso, era tornato nell'appartamento per mettere in atto le minacce