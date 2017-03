Guerra tra gang per le piazze di spaccio nel milanese: spara ad un ragazzo a Bollate, preso

Sarebbe nato tutto nel mondo della droga. Una lotta tra bande albanesi antagoniste per il predominio sulle piazze di spaccio in quel di Bollate, nel milanese. Per questo, come azione dimostrativa, la notte tra il dieci e l'undici gennaio Lamaj Klejdi ha sparato in testa ad un ragazzo ventunenne: il proiettile, entrato dalla guancia sinistra, è uscito dal labbro inferiore, dopo avergli devastato la mascella.

A dirlo sono i militari della Compagnia di Rho che, guidati dal Capitano Simone Musella, hanno risolto il tentato omicidio arrestando Lamaj, il ventuno marzo. Oltre al malvivente finito in manette, adesso è ricercato anche un complice, riuscito a fuggire fuori dall'Italia. L'aggressione si era verificata nel parcheggio del locale Magna Grecia in via La Cava, a Bollate.

Il ventunenne, che era in compagnia del fratello di sette anni più grande, è stato ritrovato all'esterno del locale e trasportato al Niguarda è stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione della mascella e della lingua. Le attenzioni dei carabinieri fin da subito si sono concentrate sul mondo degli stupefacenti, visti i precedenti dei fratelli.

Le indagini, condotte mediante riconoscimenti fotografici, analisi del traffico telefonico, dichiarazioni assunte dalla vittima hanno consentito di chiudere rapidamente il cerchio attorno ai due colpevoli. Il trentunenne - ora a San Vittore - è stato preso a Bovisio Masciago,in Brianza. Stando a quanto riferito dagli investigatori, i due aggressori - appartenenti ad un sodalizio più 'forte' - volevano fare un'azione dimostrativa per rafforzare la loro posizione. Adesso è caccia al complice.