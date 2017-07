Durante una lite spara e uccide una persona: presunto killer fermato a Abbiategrasso

È stato fermato vicino a Abbiategrasso Massimo Piazza, l'uomo di 43 anni che nel pomeriggio di lunedì 10 luglio a Garlasco avrebbe ucciso con un colpo di arma da fuoco Jader Sgherbini. Il presunto omicida è stato intercettato a bordo della sua auto a un posto di blocco dei carabinieri vicino alla città dell'hinterland milanese (suo paese natale) e si trova in stato di fermo.

Omicidio a Garlasco: estrae pistola durante una lite al bar

Tutto è successo intorno alle 18.15 in Piazza Unità d'Italia. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti era nata una lite all'interno del bar e erano volati diversi cazzotti tra i clienti. Nella zuffa era rimasto coinvolto anche Sgherbini, ma non è ancora chiaro se direttamente o perché intervenuto in difesa di amici. Piazza si è allontanato dal locale per alcuni minuti e poi sarebbe ricomparso con una pistola, sembra di piccolo calibro. Avrebbe avvicinato Sgherbini invitandolo a seguirlo fuori, il 30enne ha obbedito e è stato trafitto da un colpo di arma da fuoco esploso quasi a bruciapelo, nella piazza del paese. L'uomo è morto sotto gli occhi della moglie incinta durante le manovre rianimatorie dei sanitari del 118.

Quando sono arrivati i carabinieri le persone all'interno del bar hanno fatto il nome di Piazza. Sono scattate le ricerche e l'uomo è stato bloccato vicino a Abbiategrasso, una trentina di chilometri di distanza. Il presunto killer è sotto interrogatorio, per il momento l'arma che ha esploso il colpo mortale non è ancora stata trovata. Non solo: non è nemmeno chiaro il motivo del litigio nè dove sia andato Piazza dopo il diverbio al bar.